В Nvidia назвали ИИ угрозой для человечества

Гендиректор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что область искусственного интеллекта развивается чрезмерно быстро и бесконтрольно, что может угрожать безопасности человечества. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Запомните, если вы сделаете шаг назад и подумаете обо всех вещах в жизни, которые либо удобны, либо полезны, либо прекрасны для общества сейчас, то они одновременно содержали в себе и потенциальный вред", - отметил Хуанг.

По его словам, разработчики будут создавать мощные инструменты на основе ИИ, и необходимо обеспечить создание правового регулирования и соблюдения социальных норм, которые пока еще не сформированы.

"Все развивается прямо сейчас. Тот факт, что мы все говорим об этом, ставит нас в гораздо лучшее положение", - уверен руководитель корпорации.

Хуанг имеет большое влияние в индустрии ИИ из-за постоянного использования чипов Nvidia в компьютерах и других устройствах.