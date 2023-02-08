Астрономы обнаружили новые спутники Юпитера
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Новые спутники Юпитера были выявлены при помощи телескопов в Чили и на Гавайях в 2021 и 2022 годах. Их орбиты удалось подтвердить в ходе дальнейших наблюдений, отметило агентство 4 февраля.
Размер спутников составляет 1-3 км, они напоминают астероиды, поскольку их масса мала для приобретения сферической формы. По мнению ученых, в дальнейшем появятся детальные изображения одной из внешних лун Юпитера для более точного определения их происхождения.
Новые космические объекты внесли в перечень Центра малых планет Международного астрономического союза. Названия спутники пока не получили. По словам астрономов, только половина из них обладают достаточными размерами (как минимум 1,5 км в поперечнике) для получения собственного имени.
Оборот вокруг Юпитера тела совершают почти за год - более чем за 340 дней.
Общее количество спутников этой планеты составляет 92, а это больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы, сообщает "Москва 24".
Второе место по этому показателю занимает Сатурн с 83 спутниками, пишет НСН.
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