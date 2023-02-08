В США создали спутники-шпионы для ведения космической войны

Федеральная комиссия по связи США подала документы с планом тестовых пусков двух спутников-разведчиков Jackal ("Шакал"), предназначенные для ведения военных действий из космоса. Об этом пишет издание Wired, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале сказано, что два космических аппарата орбитального преследования будут выведены на низкую околоземную орбиту. Они будут запущены ракетой компании SpaceX, при этом спутники не собираются оснащать пушками, боеголовками и лазерными бластерами.

В ходе тестового запуска аппараты будут следить друг за другом в радиусе несколько сотен метров друг от друга. Спутники будут оснащены рулевыми двигателями, радарами и мультиспектральными камерами. В случае успеха тренировочной миссии в космосе армию США собираются снабдить тысячами таких аппаратов.