Ученые выявили способ "замедлить старение"

Ученые из Москвы и Новосибирска провели исследования по снижению артериальных индексов биологического возраста на базе клиники ведущего Российского геронтологического научного центра. Материалы опубликовали в издании Frontiers in Pharmacology.

Как пишет Day.Az со ссылкой на "СЭ", специалисты изучили употребление биологически активных веществ таких, как терпены пихты сибирской. Участниками эксперимента стали 60 мужчин и женщин в возрасте 40-65 лет. Все испытуемые не обладали особенностями здоровья и не принимали лекарства. В течение 90 дней одна группа людей получала БАДы, а другая - плацебо.

Результаты эксперимента показали, что антропометрические и биохимические показатели среди испытуемых не изменились, но специалисты зафиксировали уменьшение артериальных индексов биологического возраста на 2,5 года у группы, которая получала БАДы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что употребление препаратов с терпенами пихты может благосклонно повлиять на состояние артерий у здоровых людей среднего возраста.