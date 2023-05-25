Богатейший человек потерял колоссальную сумму за 24 часа

Основатель LVMH и самый богатый человек в мире Бернар Арно всего за сутки лишился $11,2 млд на фоне новостей, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции LVMH упали на фоне опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши. Из-за этого Арно за день потерял $11,2 млрд. К вечеру 23 мая его состояние было на уровне $191,6 млрд.

LVMH принадлежат люксовые бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior и другие. При этом за год акции компании выросли на 23%.

В начале января журнал Forbes написал, что глава Tesla и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, соучредитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet Ларри Пейдж и соучредитель Google Сергей Брин совокупно потеряли $378 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние миллиардеров из России уменьшилось за прошлый год на $93,753 млрд.