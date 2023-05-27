Фотограф показал, как делают идеальные снимки

Предлагаем познакомиться с талантливым фотографом-самоучкой Каем Беттчером (Kai Böttcher). Парень еще в 14 лет почувствовал тягу к фотографии и стал делать простые снимки на цифровой фотоаппарат, после чего часами сидел, пытаясь их необычно обработать. Примерно в то же время он придумывал альтернативные логотипы для разных известных брендов.

Позже Кай серьезно заинтересовался сюрреализмом в фотографии и стал применять этот стиль в Университете Кайзерслаутерна, который специализируется на цифровом искусстве и виртуальном дизайне.

Еще через некоторое время он понял, что ему больше всего нравится делать портреты. Соединив все свои страсти воедино, он пришел к тому, что мы можем наблюдать сейчас.

"Страсть к фотографии проявилась в 2016 году, когда я был на экскурсии со своим классом в Южном Тироле (город в Италии). Нам дали задание сделать уличные портреты незнакомцев, и мне тогда очень понравилось общение с людьми, а еще их реакция, когда они видели свои изображения. Им действительно нравилось то, что они видели. После одного или двух лет съемок только для друзей и семьи я решил связаться с агентствами и моделями для более профессиональных съемок".

"Меня вдохновляет бывать в новых местах и рассматривать интересную местность. Когда я вижу цвета в этих локациях, я сразу думаю о возможных нарядах или образах в целом. Но какой-то по-настоящему креативный аспект происходит чаще спонтанно, когда я уже снимаю. Правда, для суперконцептуальных съемок я все же могу распланировать все до мельчайших деталей заранее".

"Одним из самых сложных снимков для меня была фотография из моей серии, посвященной коронавирусу. Модель была помещена в большой пластиковый шар. Было сложно удалять все эти отражения вспышки от поверхности шара. Еще проблема была в том, что у модели не было неограниченного количества кислорода внутри этого шара, то есть снимать нужно было быстро".

"В прошлом месяце я, наконец, закончил свою бакалаврскую диссертацию по виртуальному дизайну и сейчас живу в Италии, где, к сожалению, я очень ограничен в планировании съемок из-за строгих мер, в связи с пандемией. Но как только здесь все наладится, я снова хочу отправиться в путешествие и спланировать всевозможные съемки".

"Я бы посоветовал всем начинающим фотографам пробовать как можно больше самых разных вещей (совершенно разное освещение, локации, стили редактирования и так далее). В конечном счете вы обязательно найдете ту нишу, которая вам нравится больше всего. За годы практики вы разовьете свой собственный уникальный стиль, так что наберитесь терпения и постарайтесь снимать как можно чаще".

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