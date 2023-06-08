Опубликовано фото сточника ярчайшего гамма-всплеска

Исследователи из России и зарубежных стран получили фотографии ярчайшего гамма-всплеска GRB 221009A и выяснили, что его рекордно высокая яркость была связана с уникальной структурой породившего его выброса материи, который состоял из двух слоев и обладал необычно большой шириной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба американского университета Джорджа Вашингтона.

"Долгое время мы считали, что выбросы гамма-всплесков похожи по своей форме на рожок мороженого. Наблюдения последних лет и полученные нами снимки вспышки GRB 221009A указывают на то, что эти светящиеся потоки материи устроены значительно сложнее. Это требует создания новых, более сложных математических моделей гамма-всплесков", - заявил доцент университета Джорджа Вашингтона (США) Александр ван дер Хорст, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Гамма-всплески предположительно возникают в последние мгновения жизни крупных звезд. Когда такие светила умирают, сила притяжения порождаемой ими черной дыры или нейтронной звезды оказывается настолько высока, что их останки не разбрасываются по окружающему пространству, а объединяются в своеобразный бублик.

Часть этого диска, вращающегося вокруг бывшей звезды, поглощается черной дырой, а остатки разгоняются почти до скорости света и выбрасываются во внешнее пространство в виде так называемых джетов, узких пучков материи. Во время этого процесса погибающее светило затмевает галактики и испускает столько же энергии, сколько Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают за все время существования.

Источник гамма-вспышки

Группа российских и зарубежных астрономов под руководством Брендана О'Коннора, научного сотрудника университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (США), впервые изучила структуру этого выброса во время наблюдений за вспышкой GRB 221009A. Она была зафиксирована орбитальной обсерваторией "Ферми" в октябре 2022 года, и пока она является самым ярким и мощнейшим гамма всплеском за всю историю наблюдений.

В последующие три месяца после обнаружения всплеска GRB 221009A астрономы наблюдали за ней при помощи десятков наземных и космических телескопов, работающих во всех возможных диапазонах электромагнитных волн. Небольшое расстояние до источника этой вспышки, составляющее около 2 млрд. световых лет, позволило ученым рассмотреть структуру выброса материи, который породил данный гамма-всплеск.

Оказалось, что джет GRB 221009A обладал уникальной структурой, не похожей на то, как устроены выбросы других, менее ярких гамма-всплесков. Этот выброс материи был необычно широким и при этом он состоял из двух частей - яркой центральной части, нагретой до сверхвысоких температур и движущейся с околосветовой скоростью, и более холодных и медленных периферийных регионов.

Как считают ученые, эти особенности джета объясняют то, почему вспышка GRB 221009A обладала рекордно высокой яркостью и при этом она оставалась яркой даже через несколько недель после обнаружения этого всплеска. Предположительно, схожим образом были устроены и другие необычно яркие гамма-вспышки последних лет, однако из-за их менее удачного положения на небе астрономы не смогли раскрыть этой их уникальной особенности, подытожили авторы открытия.