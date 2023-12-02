Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщила, что на Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сообщили, что магнитная буря началась вчера в 13:00 по бакинскому времени и продлилась до 19:00. Отмечается, что сегодня также ожидается магнитная буря, но она будет слабее.

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