Астрономы обнаружили новый остаток сверхновой

Астрономы из Университета Кертина в Австралии сообщают об обнаружении нового остатка сверхновой (SNR), расположенного примерно в 3300 световых годах от нас. Обнаруженный SNR, обозначенный как G321.3-3.9, имеет эллиптическую форму, и его возраст оценивается в несколько тысяч лет. Находка была подробно описана в статье, опубликованной 30 января на сервере предварительной печати arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

SNR представляют собой диффузные расширяющиеся структуры, возникающие в результате взрыва сверхновой. Они содержат выброшенный материал, расширяющийся в результате взрыва, и межзвездный материал, который был подхвачен ударной волной от взорвавшейся звезды.

Команда астрономов во главе с Сильвией Мантованини из Университета Кертина проанализировала множество радио- и рентгеновских данных, полученных в результате различных исследований, а также с космического аппарата "Спектр-РГ", которые в результате подтвердили статус SNR G321.3-3.9.

Согласно исследованию, G321.3-3.9 демонстрирует протяженную структуру при низких энергиях рентгеновского излучения, окруженную радиооболочкой, и не имеет диффузного излучения в инфракрасном диапазоне. Спектральный индекс источника составляет -0,8.

Основываясь на собранных данных, исследователи подсчитали, что G321.3-3.9 находится на расстоянии от 2300 до 3300 световых лет от нас. Диаметр SNR составляет около 62-97 световых лет, а его возраст находится в диапазоне 1700-4000 лет. Предполагаемый возраст SNR меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из формы оболочки и низкой яркости на радиочастотах.

Астрономы отмечают, что эти неопределенности обусловлены ограниченной статистикой фотонов в рентгеновских лучах и отсутствием связи между оболочкой и известным пульсаром. Исследователи сообщают, что ни один из пульсаров, расположенных в том же регионе, не имеет возраста или движения, которые могли бы быть связаны с остатком сверхновой размером G321.3-3.9.

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