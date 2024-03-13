Редчайшую банкноту выставили на аукцион

В Великобритании на аукцион выставили редчайшую банкноту 1894 года выпуска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает The Sun.

Выставленный на торги лот, который эксперты оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), представляет собой денежную купюру номиналом 100 фунтов стерлингов, выпущенную в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс.

Артефакт особенно ценен тем, что был лично подписан Главным кассиром Банка Англии Хорасом Джорджем Боуэном. Он занимал этот пост с 1893 по 1902 год. Сейчас коллекционерам известно только два подобных банковских билета, включая выставленный на продажу, номиналом выше пяти фунтов стерлингов.

Дополнительную ценность лоту придает то, что бирмингемский филиал Банка Англии, который появился в 1827 году, был окончательно закрыт в 1997-м. "Это будет настоящая жемчужина любой коллекции банкнот XIX века", - заявил устроитель торгов Эндрю Паттисон.

Торги стартуют 14 марта. Среди других примечательных лотов предстоящего аукциона специалисты отмечают банкноту номиналом 500 фунтов стерлингов, выпущенную в 1929 году. На ней стоит подпись Бэзила Гейджа Каттернса, который занимал пост Главного кассира Банка Англии с 1929 по 1934 год. Эту купюру оценивают примерно в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,8 миллиона рублей).

Ранее в Великобритании редчайшую денежную купюру продали за сумму, в тысячи раз превышающую ее номинал. На аукцион была выставлена банкнота номиналом пять фунтов стерлингов, выпущенная отделением Банка Англии в Лидсе в 1900 году.

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