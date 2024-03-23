В Китае раскопали гробницы с оружием и реликвиями эпохи Воюющих царств
Китайские археологи обнаружили крупное захоронение эпохи Воюющих царств, чей возраст составляет 2200 лет. Они нашли более 500 предметов, включая мечи, медные треножники, ритуальные сосуды, керамику, украшения из нефрита и целую колесницу со скелетами двух лошадей. Исследование опубликовано на портале Сети социальных наук Китая (CSSN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Реликвии оказались в 174 гробницах, построенных между 478 и 221 годами до нашей эры. Сами захоронения находятся в деревне Дэнчэн, ставшей районом города Саянъян в провинции Хубэй.
По словам ученых, находки относятся к периоду феодальной раздробленности, когда на территории современного Китая существовало семь древних государств - Цинь, Хань, Вэй, Чжао, Ци, Чу и Янь. Их правители боролись друг с другом за господство. Многолетняя междоусобица завершилась победой страны Цинь и воцарением первого императора Китая Цинь Шихуанди.
Археологи надеются, что обнаруженные реликвии позволят больше узнать о государстве Чу, которое изначально имело особую культуру и свой язык. Но в 4-3 веках до нашей эры страна решила заимствовать культуру своих северных соседей, полностью отказавшись от своей идентичности. В результате до наших дней дошло лишь несколько слов на языке чу.
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