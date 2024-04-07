Археологи обнаружили в Англии таинственный древнеримский артефакт

Группа археологов-любителей из профессионального сообщества Norton Disney History and Archaeology Group обнаружила таинственный древнеримский артефакт в Великобритании. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Раскопки велись в Линкольншире, это графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря. Частично входит в состав региона Ист-Мидлендс, частично - в Йоркшир и Хамбер. Во время работы команда нашла большое количество римской керамики, датируемой II-IV веками, несколько зубов и костей животных, а также несколько небольших металлических предметов. Однако среди находок была и менее ожидаемая - археологи обнаружили редкий 1700-летний галло-римский додекаэдр из медного сплава.

По словам специалистов, ранее в регионе не было сделано подобных находок. Додекаэдры - это двенадцатигранные полые металлические объекты. Каждая сторона представляет собой пятиугольник с равными сторонами, при этом на каждом угле расположено нечто вроде металлического шарика. Разгадать назначение этого предмета до сих пор не удалось, его называют "одной из величайших загадок археологии". В древней литературе описаний додекаэдра до сих пор не нашли.

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