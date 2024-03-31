В апреле 2024 года планету сотрясут сокрушительные магнитные бури

Так, согласно данным MK.RU, в апреле грядет целая череда геоударов, которые начнутся немного раньше второго весеннего месяца. Так, новый виток активности стартовал уже 29 марта, передает Day.Az.

Первый серьезный геомагнитный шторм может накрыть землян уже 1 и 2 апреля, судя по данным сервиса "Яндекс-Погода". Космическое явление не превысит 2 баллов.

С 3 апреля магнитная буря усилится, достигнув 3 баллов. Она будет продолжаться около трех дней. Второй трехбалльный шторм прогнозируется с 9 по 10 апреля. Далее последует магнитная буря той же интенсивности, она начнется 22 апреля. Снижение геомагнитной активности ожидается к 24-25 апреля.

Предполагается, что грядущие магнитные бури не будут очень сильными, хотя они по-прежнему могут негативно сказаться на здоровье метеопатов. Чаще всего космическое явление провоцирует головные боли, общую слабость и снижение концентрации внимания.

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