Дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни

Ученые из медицинского центра при комплексе университетских больниц Кливленда обнаружили, что более прочные онлайн-связи между людьми разного социально-экономического статуса в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коррелируют с более низким риском летального исхода сердечно-сосудистых заболеваний. Как передает Day.Az. об этом сообщает издание SciTechDailу.

В ходе исследования ученые оценили прочность социальных связей людей по всей территории США. Для этого они проанализировали Facebook-аккаунты множества пользователей. Исследователи зафиксировали, в каких регионах у пользователей было больше онлайн-друзей, в частности тех, которые обладали высоким социально-экономическим статусом. Отмечается, что отслеживался только дружеский статус без фиксации уровня вовлеченности в общение в публикациях или сообщениях.

Затем ученые сопоставили эти данные с показателями преждевременных летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний в тех же регионах. Исследователи проанализировали данные почти 900 тысяч людей, ушедших из жизни в возрасте 25-65 лет.

Оказалось, что в районах с более прочными дружескими связями с людьми с высоким социально-экономическим статусом регистрировалось меньше случаев преждевременного ухода из жизни в связи с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта закономерность сохранялась как на национальном, так и на региональном уровнях.

Ученые предположили, что дружба с людьми с более высоким социально-экономическим статусом (лично или онлайн) может повысить осведомленность человека о возможностях получения лучшего образования, работы, здоровых привычках и других важных жизненных преимуществах. Такие полезные социальные связи влияют не только на экономические перспективы человека, но и на долгосрочные показатели его здоровья.

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