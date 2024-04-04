Создан сверхчуткий ИИ-сенсор летучих токсинов из «замороженного дыма»

Группа инженеров из Кембриджского университета разработала сверхчувствительные датчики из так называемого "замороженного дыма" - высокопористого аэрогеля на основе графена. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый сенсор использует инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения формальдегида - распространенного загрязнителя воздуха в помещениях.

Формальдегид - распространенное летучее органическое соединение (ЛОС), выделяемое предметами домашнего обихода, включая изделия из прессованной древесины (например, МДФ), обои и краски, а также некоторые синтетические ткани.

"Формальдегид и другие ЛОС могут привести к серьезным проблемам со здоровьем при длительном воздействии даже при низких концентрациях, но современные датчики не обладают той чувствительностью или селективностью, чтобы различать соединения, которые оказывают различное воздействие на организм", - отметил руководитель исследования, профессор Тауфик Хасан.

Инженеры напечатали на 3D-принтере линии из графена, а затем заморозили материал, чтобы сформировать структуру аэрогеля.

Готовые датчики смогли обнаружить формальдегид в концентрациях всего восемь частей на миллиард, что составляет 0,4% от безопасного уровня. По словам создателей, устройства потребляют в 10-100 раз меньше энергии по сравнению с аналогами.

Чтобы повысить избирательность, исследователи внедрили в датчики алгоритмы машинного обучения. ИИ обучили находить следы различных газов, чтобы сенсор мог отличать следы формальдегида от других ЛОС.

По словам авторов разработки, технологию можно адаптировать для обнаружения угарного газа и других летучих токсинов.

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