В самой северной точке Европы обнаружили быстрое потепление за последние 120 лет

Ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление на территории полярного архипелага Шпицбергена за последние 120 лет. Температура там повышается в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), передает Day.Az.

"Географы Санкт-Петербургского государственного университета и Арктического и антарктического научно-исследовательского института проанализировали данные об изменении температуры воздуха за последние 120 лет на территории полярного архипелага Шпицбергена и прилегающих акваторий. Оказалось, что температура воздуха повышается, причем втрое быстрее, чем в среднем в северном полушарии", - говорится в сообщении.

Архипелаг Шпицберген расположен на границе России и Норвегии и относится к числу самых северных регионов Европы. Сегодня здесь располагаются пять населенных пунктов, два из которых - Баренцбург и Пирамида - находятся на территории России. По данным вуза, ученые считают архипелаг уникальным местом для исследований из-за географического и геологического положения, а также обширной флоры и фауны. Одним из главных направлений работы является исследование климата данной территории.

Об исследовании

Ученые СПбГУ и ААНИИ проанализировали массивы данных об изменениях температуры воздуха за весь период наблюдений. Самый длинный период наблюдений был получен именно на территории Баренцбурга. Более 75% информации - это данные, собранные во время регулярных инструментальных наблюдений, которые позволяют делать наиболее корректные выводы.

"Повышение приземной температуры воздуха в последние десятилетия (1991-2020 годы - новая климатическая норма, определенная Всемирной метеорологической организацией) происходит со средней скоростью, примерно, равной 0,34°С за 10 лет. Это очень быстрое потепление, его скорость примерно в три раза быстрее, чем в среднем по северному полушарию по регионам России", - привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, доцента СПбГУ, заведующего лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Бориса Иванова.

По данным университета, за 120 лет наблюдений можно выделить два периода похолодания и два потепления климата архипелага. Современное потепление началось в середине 1980-х годов, но с 1990 года его интенсивность возросла. Ученые объясняют потепление начала прошлого века изменением характера общей циркуляции атмосферы, которое проявилось только в Западном секторе Арктики. Современное же потепление связано не только с естественными процессами в климатической системе, но и с увеличением концентрации парниковых газов, в первую очередь СО2 в связи с активной промышленной деятельностью.

"Это явление - так называемое арктическое усиление, характерное именно для этого региона, обусловлено очень сложными процессами взаимодействия между атмосферой и океаном в присутствие морского льда, и на фоне наблюдаемого и развивающегося глобального потепления на планете. Некоторые специалисты считают, что такая скорость потепления в Арктике потенциально может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшие 100 лет", - привели в пресс-службе слова Иванова.

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