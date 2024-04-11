Океаническое дно «заламинировалось» пластиком

На дне Мирового океана осело до 11 млн метрических тонн пластиковых отходов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Deep Sea Research учеными из CSIRO (Австралия) и Университета Торонто.

Исследование стало первой попыткой количественно оценить масштабы накопления пластика на дне океана. Старший научный сотрудник CSIRO доктор Дениз Хардести подчеркнула исключительную важность понимания этого явления, учитывая, что, по прогнозам, к 2040 году потребление пластика в мире удвоится. Она отметила, что, хотя миллионы тонн пластика ежегодно попадают в океаны, точная часть, которая в конечном итоге оказывается на дне океана, ранее была неизвестна.

Ведущий автор исследования из Университета Торонто Элис Чжу сообщает, что оценка загрязнения пластиком дна океана может в 100 раз превышать количество пластика, плавающего на поверхности. Это несоответствие подчеркивает настоятельную необходимость решения проблемы, поскольку пластиковые отходы продолжают проникать даже в самые глубокие уголки океана.

Используя научные данные, исследователи разработали прогнозные модели для оценки количества и распределения пластика на дне океана. Эти модели, основанные на данных, полученных с помощью дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) и донных тралов, позволили получить поразительное представление о глобальном распределении загрязнения океана пластиком.

Полученные данные указывают на то, что пластиковая масса имеет тенденцию накапливаться вокруг континентов, причем примерно половина из них находится на глубине более 200 метров, а остальная часть рассеяна по более глубоким районам океана.

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