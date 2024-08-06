На Луне хотят установить 100-метровый фонарь с невероятными возможностями

На спутнике Земли предлагают построить башню, которая обеспечит поселения светом, электроэнергией и навигацией. Так, одна из самых известных компаний в области космических технологий - Honeybee Robotics - предлагает построить на Луне башню, которая сможет обеспечивать астронавтов светом, электроэнергией и навигацией.

Как передает Day.Az, об этом пишет Phys.org.

Башня под названием Lunarsaber представляет собой столб высотой 100 м, на котором можно разместить тонну оборудования. Установка станет центральным узлом электропитания, связи и освещения будущей лунной базы NASA Artemis.

Известно, что ни одна ракета не сможет доставить на Луну башню высотой 100 м, построить же такую конструкцию на месте без соответствующей инфраструктуры также невозможно. Поэтому компания обратилась к другой уже существующей технологии - Deployable Interlocking Actuated Bands for Linear Operations (DIABLO).

Этот метод использует кусок металла и складывает его в развертываемую цилиндрическую конструкцию, которая соответствует размеру тяжелых полезных нагрузок. Такое сооружение послужит основой для Lunarsaber.

Поскольку энергия для поселения на Луне является крайне важным обстоятельством, весьма логично будет разместить солнечные панели в разных местах на спутнике Земли. Именно это и предлагает сделать Honeybee. Компания намерена связать все эти солнечные панели с помощью башни.

Согласно плану, башня будет выполнять четыре основных задачи:

- передавать энергию другим устройствам;

- отслеживать другие устройства;

- взаимодействовать с широким спектром устройств;

- обеспечивать свет для этих устройств и людей.

Если одна мачта залита солнечным светом, а другая остается в тени, та, у которой избыточная энергия, может делиться ею. Кроме того, эта передача энергии может происходить между Lunarsaber и отдельными объектами, такими как луноходы или астронавты в скафандрах. Если кому-то нужна подзарядка, 100-метровая башня с системой передачи энергии наверху может очень эффективно обеспечить эту подзарядку на большой площади. Прожекторы на вершине башни смогли бы обеспечить видимый свет для астронавтов и луноходов даже ночью.

Но для того, чтобы передача энергии была максимально эффективной, те же астронавты или луноходы должны знать, где они находятся. Вот тут-то и появляется вторая технология. Она может использовать ряд датчиков для поиска и отслеживания различных объектов, работающих вокруг башни Lunarsaber. Все, что находится в прямой видимости, может отслеживаться и питаться непосредственно от самой башни.

Вышка Lunarsaber может стать аналогом вышки сотовой связи, но только на Луне. Она обеспечит беспроводную связь между объектами в своей сети. Такая разновидность интернета позволит луноходам координировать свои действия и держать связь с астронавтами.

В будущем несколько таких башен можно будет объединить в сеть, которая позволит передавать как связь, так и электроэнергию с одной стороны Луны на другую. Это решит две важнейших проблемы: обеспечение постоянной солнечной энергией и регулярной связью с Землей.

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