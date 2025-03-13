Ученые выяснили, почему в тропиках так много видов деревьев

Ученые из Гельмгольтского центра экологических исследований (Германия) установили, что в тропиках животные активно помогают распространять семена многих видов деревьев. Также сохранять разнообразие помогают микоризные грибы, которые защищают молодые деревья от болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали 75 участков лесов в 29 странах, сравнивая распределение деревьев в различных климатических зонах. Ведущий автор исследования Торстен Виганд отметил, что в тропиках редкие виды деревьев почти не встречаются рядом с деревьями того же вида, в отличие от умеренных широт, где различия в распространении редких и распространенных видов практически отсутствуют.

Главным фактором, объясняющим это явление, является способ распространения семян. В тропиках до 80% деревьев распространяются животными, которые переносят их на большие расстояния от родительского дерева. Это снижает конкуренцию и помогает редким видам выживать. В умеренных лесах же важную роль в защите деревьев от болезней играют микоризные грибы.

Для подтверждения своих выводов ученые создали математическую модель, которая показала, что чем реже встречаются деревья одного вида, тем выше шансы на выживание редких видов.

"Мы долго искали объяснение тому, как деревья могут сосуществовать в лесах. Теперь стало понятно, что тропики и умеренные широты работают по разным принципам, но оба способа помогают сохранить баланс", - объяснил Виганд.