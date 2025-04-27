Астрофотограф из Новосибирска заснял уникальное явление

Новосибирский астрофотограф снял северное сияние и туманность Пакман.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Алексей Поляков рассказал, что поймал световой эффект, когда фотографировал туманность, расположенную в 10 тысячах световых лет от Земли.