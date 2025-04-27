https://news.day.az/unusual/1748163.html Астрофотограф из Новосибирска заснял уникальное явление - ВИДЕО Новосибирский астрофотограф снял северное сияние и туманность Пакман. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Алексей Поляков рассказал, что поймал световой эффект, когда фотографировал туманность, расположенную в 10 тысячах световых лет от Земли.
Астрофотограф из Новосибирска заснял уникальное явление - ВИДЕО
Новосибирский астрофотограф снял северное сияние и туманность Пакман.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Алексей Поляков рассказал, что поймал световой эффект, когда фотографировал туманность, расположенную в 10 тысячах световых лет от Земли.
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