70-летняя пенсионерка установила мировой рекорд в жиме лежа

70-летняя Валентина Бородина из Алтайского края установила мировой рекорд на Всемирном богатырском турнире "Игры сильных - 2025". Об этом сообщает "Толк", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пенсионерка и бывший тренер по легкой атлетике из Алейска отжала от груди штангу весом 67,5 килограмма в номинации "Любители. Жим лежа без экипировки". Этот результат стал лучшим в ее весовой и возрастной категории.

"Спорт позволяет мне не чувствовать возраст", - признается чемпионка, которая тренируется в тренажерном зале три раза в неделю. Бородина уверена: чтобы оставаться в форме, нужно постоянно ставить новые цели. Следующая задача алтайской рекордсменки - выполнить норматив мастера спорта международного класса, для чего потребуется поднять штангу весом 70-75 килограммов.

"Если не развиваться, старость затянет, и можно плесенью покрыться", - добавляет Бородина, чей пример вдохновляет спортсменов всех возрастов.