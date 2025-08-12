Ученых удивила аномальная эволюция паразитических червей

Ученые из Медицинской школы Тулейнского университета выяснили, как возбудитель шистосомоза - червь Schistosoma mansoni - проникает через кожу, не вызывая боли, зуда или раздражения. Работа опубликована в журнале The Journal of Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шистосомоз - паразитарное заболевание, которым заражаются при контакте с зараженной водой: во время купания, стирки или рыбалки личинки червя проникают через кожу. В отличие от многих инфекций, этот процесс почти не сопровождается неприятными ощущениями, и теперь стало ясно почему.

Исследователи обнаружили, что S. mansoni выделяет молекулы, подавляющие активность белка TRPV1+ в сенсорных нейронах кожи. Этот белок отвечает за передачу сигналов о тепле, боли и зуде в мозг, а также участвует в запуске иммунного ответа. В норме его активация привлекает к месту проникновения возбудителя иммунные клетки, вызывая воспаление и мешая инфекции развиваться.

Блокируя TRPV1+, паразит избегает обнаружения иммунной системой и получает время для закрепления в организме. Ученые полагают, что в ходе эволюции этот механизм помог червю повысить шансы на выживание.

По словам авторов, молекулы, способные "отключать" TRPV1+, могут лечь в основу новых обезболивающих, которые станут альтернативой опиоидам, а также использоваться для терапии болезненных воспалительных состояний. С другой стороны, понимание работы TRPV1+ может помочь создать профилактические средства - например, крем, активирующий этот белок и не позволяющий личинкам проникнуть в кожу при контакте с зараженной водой.