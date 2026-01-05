Названы 11 удивительных животных, живущих в полной темноте

Существует много видов животных, которые смогли приспособиться к жизни и даже эволюционировать без зрения, полагаясь на другие органы чувств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, автор статьи Леома Уильямс, которая является исследовательницей поведения животных и научной писательницей, на страницах Discoverwildlife назвала 11 существ, у которых зрение или полностью отсутствует, или оно минимально.

Отмечается, что как эволюция путем естественного отбора может наделять животных определенными особенностями, так она способна и забирать их. Если организм обитает в среде, где определенный признак становится ненужным, со временем он может уменьшиться или исчезнуть совсем.

Это касается, например, крыльев крупных нелетающих птиц или уменьшенных тазовых костей, которые до сих пор сохраняются у змей. То же самое может происходить и с органами чувств, в частности со зрением и глазами. Животные, которые живут в темноте - под землей или в глубинах океана, - часто имеют сильно ослабленное зрение, их глаза скрыты под кожей или шерстью или же их нет вообще.

Эволюционный механизм, который заключается в потере ненужных признаков, называют термином "генетический дрейф". Это случайный процесс, в результате которого изменяется частота определённого признака в популяции, особенно если он нейтрален в отношении выживания и приспособленности. Генетический дрейф может влиять и на глаза, если они не дают никакого существенного преимущества.

Уильямс назвала 11 животных, которым для того, чтобы выживать, глаза не нужны.

1. Техасская слепая саламандра

Эта амфибия обитает исключительно в подземных потоках и глубоких водоемах одного региона Техаса. Она не имеет пигментации и на вид белая полупрозрачная, ведь ей не нужна защита от солнца. Функциональные глаза в условиях полной темноты также лишние, поэтому они имеют форму маленьких черных точек, прикрытых кожей. Саламандра чувствует добычу по изменениям давления воды.

2. Олм, аб белая саламандра

Эта саламандра уже из Европы. Олм похож на техасскую слепую саламандру и также имеет недоразвитые глаза, покрытые кожей. В то же время его тело более змеевидное, а длина может достигать 40 см, тогда как техасский родственник вырастает лишь до 13 см.

3. Мексиканская тетра

Этот вид пресноводных рыб, распространенный в Мексике и на юге США, существует в двух формах: обычной, живущей на свету, и известной "слепой пещерной рыбе" розово-белого цвета. У некоторых популяций глаза отсутствуют полностью - на их месте остались только пустые глазницы. Добычу рыба находит с помощью боковой линии - органа, реагирующего на движения воды.

4. Пещерный волк-паук

В нескольких пещерах на гавайском острове Кауаи обитает этот уникальный паук - единственный в своем семействе, который не имеет глаз. Он не плетет паутину, а ловит добычу - пещерного амфипода Кауаи, чувствуя вибрации и химические сигналы.

5. Тихоокеанская минога

Этот паразитический обитатель Тихого океана имеет круглый присосок-рот с острыми зубами, которыми цепляется к другим рыбам и даже кашалотам. Во взрослом возрасте минога имеет хорошо развитые глаза, однако первые пять лет жизни проводит на морском дне как фильтратор, имея недоразвитые глаза, покрытые кожей. Взрослая стадия длится всего несколько лет: после нереста минога умирает за считанные дни.

6. Звездоносый крот, или звездонос

Хотя он не полностью слеп и имеет маленькие глаза, способные различать свет и темноту, главным органом чувств для него является уникальный "звездообразный" нос. Он покрыт нервными окончаниями и позволяет кроту находить и съедать пищу рекордно быстро - за 120 миллисекунд. Недаром это животное называют одним из самых удивительных в мире.

7. Безглазые креветки

Этот удивительный ракообразный вид открыли только в 2012 году возле одного из самых глубоких гидротермальных источников океана, где из недр вырывается вода температурой до 400°C. Креветки имеют бактерии в ротовой полости и жабрах, которые используют сероводород для выработки органических веществ, которыми и питается животное. Несмотря на название, у нее есть нефункциональные глаза, что не имеет значения на глубине около 3 км, куда свет не проникает.

8. Гигантский слепец

Этот крупный грызун является эндемиком Северного Кавказа в России. Он живет в подземных норах, которые роет своими большими зубами. Как и зорконосый крот, он не совсем слепой: некоторые родственные виды могут различать свет и темноту, а возможно, даже цвета. Однако глаза у него очень маленькие и прикрыты слоем кожи и густого меха.

9. Подземный слепой паук Sinopoda scurion

Этот вид паука-скимера был открыт в пещере в Лаосе в 2012 году. Это единственный представитель группы, который не имеет глаз. Его слепота - результат жизни в среде, где зрение было бы лишней тратой энергии. Из-за отсутствия потребности в пигментации паук имеет призрачно-белый вид.

10. Омары Thaumastochelidae

Представители этого семейства редких глубоководных омаров отличаются слепотой и странными удлиненными, колючими клешнями, похожими на ряд острых зубов. Они распространены в разных частях света и обитают в так называемой "сумеречной зоне" океана - на глубинах от 200 до 1000 метров.

11. Слепун браминский

Одна из самых странных змей в мире - крошечное и загадочное существо, живущее под поверхностью почвы. Несмотря на слепоту, оно без проблем находит и поедает насекомых, особенно муравьев и термитов. Но самое удивительное другое: у этого вида нет самцов. Все брахминские слепые змеи - самки. Это единственная в мире однополая змея, которая способна быстро размножаться.