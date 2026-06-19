На видео попало, как чайка похитила белку и врезалась в машину в Шотландии, пишет Daily Record, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каллум МакАлистер возвращался домой из магазина IKEA вместе со своей женой и двухлетней дочерью, когда стал свидетелем неожиданного инцидента. По словам мужчины, сначала он заметил чайку, которая взлетала с обочины, держа в клюве белку. Через несколько секунд птица потеряла управление и на полной скорости столкнулась с лобовым стеклом его автомобиля.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Каллум рассказал, что удар оказался очень громким, а на стекле остались следы крови.

"Мы удивились, когда увидели, что именно несет чайка. А потом она внезапно ударилась о наше лобовое стекло", - рассказал водитель.

После происшествия семья развернулась и вернулась к месту столкновения, чтобы проверить состояние птицы. Однако ни чайки, ни белки они уже не обнаружили.

По мнению Каллума, птица, вероятно, не получила серьезных травм и смогла улететь. Основной удар, как он предполагает, пришелся на белку.