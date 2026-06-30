Парень по необъяснимой причине «превратил себя в огнемет»

Пользователь Reddit с ником -Bowman- рассказал о необычном эксперименте, который он провел над собой. Для него мужчина использовал баллончик со сжатым газом - смесью пропана и бутана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По причинам, которые я не могу объяснить, я брызнул немного газа себе в задницу, пока был в ванной. Стоя перед зеркалом, я зажег свечу и подумал, что будет забавно пукнуть в сторону пламени", - написал автор.

Первые несколько попыток не увенчались успехом, однако затем парень увидел "огромный огненный шар", до смерти его напугавший. К его счастью, пламя не перекинулось на предметы интерьера.

"Я превратил свою задницу в огнемет, и это определенно была одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо делал", - заключил мужчина.