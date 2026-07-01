Астронавты НАСА провели ремонтные работы в открытом космосе

Астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир успешно завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Во время внекорабельной деятельности, продолжавшейся 7 часов 20 минут, астронавты выполнили ключевую задачу - заменили шарнирный механизм роботизированного манипулятора Canadarm2.

Canadarm2 представляет собой канадскую роботизированную систему длиной 17,6 метра, которая используется для обслуживания МКС, выполнения монтажных работ и поддержки экипажа во время выходов в открытый космос.

Как отметили в NASA, этот выход стал вторым в карьере Кристофера Уильямса и пятым для Джессики Меир.