Эрдоган: У 92-летней королевы Великобритании на редкость хорошая память

Несмотря на преклонный возраст, у королевы Елизаветы II на редкость хорошая память.

Как сообщаетDay.Az со ссылкой на Report, об этом, делясь своими впечатлениями о встрече с королевой, сказал вернувшийся из Великобритании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что у 92-летней королевы на редкость хорошая память: "Ей довелось бывать в Турции во время президентства Абдуллы Гюля, в бытность мою премьером. Она прекрасно помнит тот визит, все детали встречи. Кроме того, ей доподлинно известно обо всех встречах, проведенных мной в рамках визита. Она хорошо владеет обсуждаемой информацией, терпеливо все объясняет".

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