В Индии загорелся пассажирский поезд - ВИДЕО
21 мая 2018 14:11 185
Международный пассажирский поезд загорелся в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает агентство АНИ у себя в "твиттере".
Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в городе Гвалиор. Огнем охвачены четыре вагона поезда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным агентства, возгорание удалось взять под контроль. О погибших и пострадавших не сообщается.
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