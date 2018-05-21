В Индии загорелся пассажирский поезд - ВИДЕО

21 мая 2018 14:11

Международный пассажирский поезд загорелся в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает агентство АНИ у себя в "твиттере".

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в городе Гвалиор. Огнем охвачены четыре вагона поезда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным агентства, возгорание удалось взять под контроль. О погибших и пострадавших не сообщается.

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В Индии загорелся пассажирский поезд

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