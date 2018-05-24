В каком мундире женился принц Гарри

Мужчинам идет военная форма - британский принц Гарри, женившийся в субботу, 19 мая, в очередной раз это доказал. Но если его брат Уильям выбрал для свадьбы красный мундир, то Гарри предпочел зеленый, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл все внимание публики было приковано к свадебному наряду американской актрисы. Действительно, только после того как она вышла из автомобиля, стало известно, что созданием платья занималась Клэр Уайт-Келлер, первая женщина на посту креативного директора французского модного дома Givenchy - и на какие-то несколько минут это стало главной новостью. Однако костюм принцев Гарри и Уильяма пресса обошла вниманием, и напрасно. Потому что он весьма символичен.

На торжественную церемонию бракосочетания принцы Гарри и Уильям явились в парадной униформе полка "Блюз энд Ройялс" Королевской дворцовой кавалерии. "Ее Величество Королева дала свое разрешение принцу Гарри жениться в своей форме", - сообщил твиттер Кенсингтонского дворца.

В составе полка "Блюз энд Ройялс" принц Гарри в 2006 году отправился служить в Ирак. Кстати, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы стал первым за долгое время членом королевской семьи, проходившим службу в зоне боевых действий - в последний раз до него это сделал только его дядя принц Эндрю, служивший на Фолклендских островах в 1982 году во время войны между Великобританией и Аргентиной. А вообще он служил в армии с 2005 по 2015 год после окончания Королевской военной академии в Сандхерсте,и, помимо Ирака, два срока, с 2007-го по 2008-й и с 2012-го по 2013-й, провел в Афганистане.

Форма Королевской дворцовой кавалерии - это, прежде всего, безупречного кроя черный однобортный сюртук из плотной шерсти с белым поясом из того же материала, оснащенным ремнем для меча.

Меч, впрочем, ни Гарри, ни Уильям с собой на свадьбу не прихватили. Форма была сшита в ателье Savile Row, предлагающем мужчинам, в том числе и королевского происхождения, официальные костюмы и парадную униформу. При этом грудь Уильяма была еще и украшена золотыми галунами с плетением, характерным для дворцовых кавалеристов и Орденом Подвязки.

Свою службу в британских вооруженных силах принц Уильям начал позже младшего брата: он учился в Королевской военной академии всего год, в течение 2006-го, закончил ее в чине лейтенанта и вступил в полк дворцовой кавалерии по примеру брата. Однако позже он прошел курсы обучения для того, чтобы служить в составе военно-морских или военно-воздушных сил, и присоединился в итоге - то есть в 2009 году - к британским ВВС. Активную службу он закончил в 2013-м, уже будучи женатым человеком.

Женился принц Уильям в 2011 году вовсе не в парадной форме британских ВВС - вместо нее он выбрал ярко-красный мундир Ирландского гвардейского полка. И это не случайно: у него есть почетное звание полковника этого полка.

Возможно, на его выборе сказался сам вид этой формы - куда более парадный, чем темно-серый китель пилотов, накладные карманы которого не делают более праздничными даже золотые галуны.

Впрочем, журнал Marie Claire сообщал в 2011-м, что выбор в пользу алого мундир сделал не сам Уильям, а его бабушка, королева Елизавета II.

Мужчины британской королевской семьи традиционно выбирают на свадьбу парадную военную форму. Отец принцев Уильяма и Гарри, принц Чарльз, вступая в брак с Дианой Спенсер, не стал исключением - он женился в униформе военно-морских сил.

При этом служил он и в авиации, и на флоте. Начал принц Чарльз с ВВС - на втором курсе Кембриджа он выразил желание получить профессию пилота, поступив в Королевский колледж военно-воздушных сил Крануэлл, а после окончания прошел шестинедельный курс обучения в Королевском морском колледже в Дартмуте. Характерно, что несмотря на то что все принцы служили в ВВС, ни один из них не выбрал для торжественного дня бракосочетания соответствующую парадную форму, сделав выбор в пользу более шикарных нарядов.

Для свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз принц Чарльз выбрал гражданскую одежду - во второй раз он женился во фраке.

Принц Гарри и принц Уильям, между прочим, не весь свадебный день провели в военной форме: после торжественной церемонии в часовне Святого Георгия для свадебного приема они переоделись в гражданское, и вечером их увидели уже в смокингах.

Молодая жена принца тоже сменила наряд: для вечеринки она выбрала платье Stella McCartney - более открытое, чем наряд Givenchy, но тоже очень простое. Американская пройма, юбка, спадающая тяжелыми складками, - и никакого декора: похоже, новые герцоги Сассекские зададут новый свадебный тренд, и вычурные наряды уйдут в прошлое.

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