На Японию надвигается тайфун "Маликси"

8 июня 2018 09:15

Тайфун "Маликси" возник в Тихом океане в районе Филиппин и двигается в сторону Японского архипелага, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии, сообщает Day.Az.

Максимальная скорость ветра составляет 30 метров в секунду, давление в центре тайфуна - 994 гектопаскалей.

К утру понедельника он может достичь юго-восточного побережья Японии. Метеорологи призывают жителей южных районов внимательно следить за информацией о его продвижении.

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