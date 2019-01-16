Мужчина с молотком напал на сотрудников ресторана в Нью-Йорке, есть погибший - ВИДЕО
16 января 2019 10:43 182
В Нью-Йорке мужчина, вооруженный молотком, набросился в ресторане на работников. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших доставлены в больницу. Это владелец и сотрудник заведения.
Инцидент, как сообщает телекомпания NBC, произошел в Бруклине.
Погибший - 34-летний шеф-повар ресторана, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Подозреваемого задержала полиция.
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