Мужчина с молотком напал на сотрудников ресторана в Нью-Йорке, есть погибший - ВИДЕО

16 января 2019 10:43

В Нью-Йорке мужчина, вооруженный молотком, набросился в ресторане на работников. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших доставлены в больницу. Это владелец и сотрудник заведения.

Инцидент, как сообщает телекомпания NBC, произошел в Бруклине.

Погибший - 34-летний шеф-повар ресторана, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Подозреваемого задержала полиция.

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Мужчина с молотком напал на сотрудников ресторана в Нью-Йорке, погиб один человек

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