Сколько Иран выловил рыбы на Каспии?

С начала текущего иранского года (с 21 марта 2018 года) рыбаки иранской провинции Гилан выловили 1385 тонн костистой рыбы. Об этом сказал генеральный директор Управления рыболовства провинции Гилан Исхаг Шабани, сообщает в субботу Trend со ссылкой на иранское агентство İSNA, передает Day.Az.

По словам Шабани, это говорит о том, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вылов рыбы вырос на 90 процентов.

Гендиректор добавил, что стоимость выловленной рыбы составляет 536 миллиардов риалов (примерно 12,7 миллиона долларов США).

Обозначив причиной увеличения вылова рыбы рано начавшийся промысловый сезон, Шабани добавил, что больше всего было выловлено кефали (826 тонн) и кутума (529 тонн).

Генеральный директор также подчеркнул, что в 52 рыболовецких кооперативах провинции работают примерно четыре тысячи рыбаков.