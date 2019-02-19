Наблюдавшийся в последние три дня в Грузии сильный ветер привел к ряду негативных последствий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с проблемами, вызванными ураганом и ветром, в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии поступил 261 звонок, из которых 200 приходится на долю Тбилиси.

Сильный ветер повалил 87 деревьев, пострадало кровельное покрытие 62 зданий, 32-м автомобилям нанесен серьезный ущерб, разрушены 4 рекламных щита.

К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации последствий стихийного бедствия осуществляются соответствующие мероприятия.

Согласно прогнозам, с завтрашнего дня скорость ветра в Грузии ослабнет.