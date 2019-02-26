Около 10 тысяч человек приняли участие во вторник в забастовке, организованной профсоюзами с требованием повышения заработной платы на 6% для педагогов и воспитателей. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в полиции города.

О том, что учебные и воспитательные заведения закрыты во вторник и частично в среду, родителей проинформировали заранее, также объявления размещены на профильных сайтах. Забастовка предварила третий раунд переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и правительствами земель. Этот раунд стартует в четверг, 28 февраля.

"В общей сложности, в акции приняли участие около десяти тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - заявили в полиции.

В Берлине демонстранты прошли маршем от вокзала Нордбанхоф до центра города, они несли плакаты "Учителям - достойную зарплату", "Достойную зарплату - всем гражданам", "Учителя в школах получают меньше, чем няня". На площади Бебельсплац прошел митинг, собравшиеся скандировали: "Забастовка"!

Акции протеста запланированы во вторник профсоюзом ver.di и DBB еще в ряде немецких городов, в частности, в Майнце, Сарбрюкене, Гейдельберге, Франкфурте и Дюссельдорфе. Большой митинг состоится в Мюнхене.