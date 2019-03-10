В США более 20 тысяч человек остались без света - ПРИЧИНА
10 марта 2019 10:17 122
Более 20 тысяч граждан остались без электричества в американских штатах Арканзас и Техас после ураганов, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным национальной метеорологической службы США два торнадо затронули штат Арканзас в субботу. Как сообщают представители властей, информации о пострадавших пока не поступало, однако были разрушены несколько зданий, а также повреждены линии электропередач. В результате около 13,5 тысяч человек в Арканзасе и более 10 тысяч в Техасе остались без электричества.
Кроме того, сообщается, что сильный шторм также обрушился на штат Луизиана в субботу утром. О пострадавших не сообщается, однако несколько построек и домов были повреждены.
На прошлой неделе стихия обрушилась на Алабаму, ее жертвами стали 23 человека. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит оказать штату помощь из федерального бюджета.
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