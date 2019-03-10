Более 20 тысяч граждан остались без электричества в американских штатах Арканзас и Техас после ураганов, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным национальной метеорологической службы США два торнадо затронули штат Арканзас в субботу. Как сообщают представители властей, информации о пострадавших пока не поступало, однако были разрушены несколько зданий, а также повреждены линии электропередач. В результате около 13,5 тысяч человек в Арканзасе и более 10 тысяч в Техасе остались без электричества.