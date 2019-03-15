Ае Лоисон, 22-летняя владелица жилплощади в многоквартирном доме в тайской провинции Чаченгсау, получила серьёзную травму, нанесённую питоном, заползшим в канализационную систему сооружения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Со слов пострадавшей, в прошлое воскресение, 5 августа, около трёх часов дня, во время посещения своей уборной она была атакована трёхметровым питоном. Змея напала на девушку в самый неподходящий момент и впилась в мягкие ткани владелицы жилища. Ае Лоисон удалось самостоятельно расцепить мощные челюсти питона, который с места преступления скрылся тем же маршрутом. Девушка в результате неожиданной встречи с рептилией в собственном туалете, была отправлена в больницу, где ей наложили 10 швов на укушенное место. Позже на место инцидента прибыли работники из службы спасения, которым пришлось демонтировать унитаз и стену, чтобы поймать голодного питона.

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