В Польше поезд столкнулся со скорой, есть жертвы - ВИДЕО
5 апреля 2019 09:27 115
В Польше поезд столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видео инцидента размещено в Сети.
Автомобиль скорой помощи, пытавшийся быстро миновать переезд, был блокирован шлагбаумом прямо на путях. Водитель пытался развернуться и съехать с рельсов, но не успел. Поезд буквально снес автомобиль на высокой скорости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По имеющимся данным, в результате происшествия погибли 2 человека.
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