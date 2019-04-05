В Польше поезд столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видео инцидента размещено в Сети.

Автомобиль скорой помощи, пытавшийся быстро миновать переезд, был блокирован шлагбаумом прямо на путях. Водитель пытался развернуться и съехать с рельсов, но не успел. Поезд буквально снес автомобиль на высокой скорости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По имеющимся данным, в результате происшествия погибли 2 человека.

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