Число погибших в Ливии, где в настоящее время проходят боевые действия, возросло до 58 человек, еще 275 получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что 47 человек погибли, 181 получил ранения за три дня в районах Ливии.

"Общее число погибших составляет 58 человек (включая шесть гражданских), еще 275 человек получили ранения (включая 9 гражданских). Трое из числа погибших были медработниками: двое врачей и водитель автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.