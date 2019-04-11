Число погибших во время боев в Ливии возросло до 58 человек
11 апреля 2019 10:42 204
Число погибших в Ливии, где в настоящее время проходят боевые действия, возросло до 58 человек, еще 275 получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что 47 человек погибли, 181 получил ранения за три дня в районах Ливии.
"Общее число погибших составляет 58 человек (включая шесть гражданских), еще 275 человек получили ранения (включая 9 гражданских). Трое из числа погибших были медработниками: двое врачей и водитель автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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