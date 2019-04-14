В Австралии появилось кладбище для героев "Игры престолов"
Жители австралийского Сиднея, ожидающие премьеры последнего сезона сериала "Игра престолов", получили возможность почтить память любимых персонажей, не доживших до конца киносаги. Телекомпания Foxtel возвела "кладбище" погибших героев сериала в одном из парков города. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На несколько дней в парке Centennial нашли последний приют Марджери Тириел и Джоффри Баратеон, Лорд Бэйлиш, Ходор и другие павшие герои "Саги Льда и пламени". Позаботились телевизионщики и о правящих домах сериала: здесь фамильные склепы домов Старков и Талли, Ланистеров и Фреев. Всего 34 памятника, изготовленных в стилистике сериала на площади чуть более 2 тыс. кв. м, стали одним из самых необычных и самых популярных аттракционов парка.
"Foxtel пригласила всех австралийских фанатов накануне премьеры первой серии нового сезона прийти в парк Centennial, чтобы отдать дань уважения героям одной из популярнейших киносаг - "Игры престолов". "Место последнего упокоения самых любимых и самых презираемых персонажей - некрополь Вестероса - это уникальная возможность бросить последний взгляд назад перед финальными эпизодами", - говорится в официальном сообщении пресс-службы телеканала.
Городские власти разрешили организовать необычное кладбище на пару дней. Австралийские фанаты сериала в восторге от оригинальной задумки. "Это, действительно, очень здорово! Кажется, что надгробия здесь уже давно, даже захотелось принести цветы на могилу Ходора, не могу смириться с его гибелью в сериале [Ходор - один из геройски погибших персонажей саги]", - говорит Марджери, одна из посетительниц парка.
Сразу после показа первой серии последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов" "кладбище" будет демонтировано.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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