Жители австралийского Сиднея, ожидающие премьеры последнего сезона сериала "Игра престолов", получили возможность почтить память любимых персонажей, не доживших до конца киносаги. Телекомпания Foxtel возвела "кладбище" погибших героев сериала в одном из парков города. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На несколько дней в парке Centennial нашли последний приют Марджери Тириел и Джоффри Баратеон, Лорд Бэйлиш, Ходор и другие павшие герои "Саги Льда и пламени". Позаботились телевизионщики и о правящих домах сериала: здесь фамильные склепы домов Старков и Талли, Ланистеров и Фреев. Всего 34 памятника, изготовленных в стилистике сериала на площади чуть более 2 тыс. кв. м, стали одним из самых необычных и самых популярных аттракционов парка.

"Foxtel пригласила всех австралийских фанатов накануне премьеры первой серии нового сезона прийти в парк Centennial, чтобы отдать дань уважения героям одной из популярнейших киносаг - "Игры престолов". "Место последнего упокоения самых любимых и самых презираемых персонажей - некрополь Вестероса - это уникальная возможность бросить последний взгляд назад перед финальными эпизодами", - говорится в официальном сообщении пресс-службы телеканала.

Городские власти разрешили организовать необычное кладбище на пару дней. Австралийские фанаты сериала в восторге от оригинальной задумки. "Это, действительно, очень здорово! Кажется, что надгробия здесь уже давно, даже захотелось принести цветы на могилу Ходора, не могу смириться с его гибелью в сериале [Ходор - один из геройски погибших персонажей саги]", - говорит Марджери, одна из посетительниц парка.

Сразу после показа первой серии последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов" "кладбище" будет демонтировано.