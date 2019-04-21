Москва прокомментировала победу Зеленского
21 апреля 2019 23:26 104
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД России.
"Теперь очередь нового руководства [Украины] понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны", - считают на Смоленской площади.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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