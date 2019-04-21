Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД России.

"Теперь очередь нового руководства [Украины] понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны", - считают на Смоленской площади.