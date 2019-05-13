Зрители, посмотревшие этот видеоролик, аплодируют водительнице школьного автобуса, которая проявила быстроту реакции и спасла подростка.

Автобус остановился, и юный житель США намеревался выйти, но нерадивый водитель машины, едущей следом, вовсе не собирался останавливаться. Поняв, какая опасность угрожает пассажиру, водительница автобуса схватила его за куртку, а заодно и прикрыла дверь у него перед носом.

И хотя подросток в первый момент был, похоже, не слишком доволен таким вторжением в своё личное пространство, секундами позже он оценил жест женщины и понял, что схватила она его не просто так, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

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