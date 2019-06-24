В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова - сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Последний много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино. Как передает Day.Az, об этом пишет Коммерсант.

Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании - Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем.

Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012-2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова - ООО "Руслайн 2000" и голландской Tropicano Finance B.V.- три кредита на общую сумму свыше $230 млн. При этом поручителями по кредитам выступили сам господин Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его же контролем. Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд руб.

Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьей в Черногорию, был признан в России банкротом, а также объявлен в международный розыск Следственным комитетом России по обвинениям в организации убийств и похищения. При этом его кредитору, который сейчас пытается получить контроль над главным активом Исмаилова - гостиничным комплексом класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье, достались ресторан "Прага", бизнес-центр "Тропикано" и ТЦ АСТ. А вскоре он, очевидно, получит и средства от недвижимости, в том числе двух элитных квартир на Кутузовском проспекте, которые будут выставлены на продажу.

Между тем, разбираясь с заемщиками и поручителями, юристы БМ-банка выяснили, что компания Tandum Ltd активно кредитовала Алекпера Исмаилова. В течение нескольких лет он в качестве займов получил $12,3 млн, которые не вернул. Сейчас его долг перед Tandum с учетом набежавших процентов превысил $19,2 млн.

В рамках возмещения этого долга на активы Исмаилова-младшего и был наложен арест. При этом следует отметить, что попавшее под обременение казино Avala является одним из самых посещаемых в Черногории. Оно расположено в исторической части Будвы, недалеко от популярного местного пляжа. В самом заведении, занимающем помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, 31 игровой стол, 35 игровых автоматов и 5 рулеток.

Получить комментарии Алекпера Исмаилова и его представителей "Ъ" не удалось. В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО "Руслайн 2000" и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника - кипрской компании Tandum Ltd - судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.

"Подчеркиваем, что указанные действия являются частью плановой работы группы ВТБ с проблемной задолженностью и в дальнейшем мы будем добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках действующего законодательства на территории России и других государств",- отметили в пресс-службе.

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