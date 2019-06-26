19-летняя жительница Челябинска Наталья прославилась благодаря фотографии, на которой очень напоминает певицу Дженнифер Лопес. Об этом пишет "74.ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Наталья, которая является студенткой второго курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у визажиста Яны Панфиловской. Панфиловская заметила сходство девушки с певицей и подчеркнула его с помощью косметики, а затем выложила в Instagram фото с результатом.

Снимок набрал 30 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со всего мира. В основном пользователи поражались сходству россиянки и певицы. При этом сама Наталья призналась, что сама этого не замечала.

Как рассказала девушка, раньше она мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но сомневалась в своей внешности и посвящала все свободное время фитнесу и друзьям. Однако после публикации фотографии у девушки появилось множество подписчиков в соцсетях, ее начали замечать визажисты и приглашать на профессиональные съемки.

"Они зовут меня сниматься в этом образе. Уже были фотосессии в купальниках для московского бренда и в платьях в стиле Дженнифер Лопес", ― поделилась Наталья, отметив, что теперь задумалась о карьере модели. Также она рассказала, что подумывает выйти в таком образе в кафе, чтобы посмотреть на реакцию окружающих.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!