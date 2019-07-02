Спасатели проверяют почтовый офис Facebook в Калифорнии на наличие отравляющего вещества. По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на нервно-паралитическое вещество зарин, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предположительно, это может быть ложное срабатывание, поэтому экстренные службы намерены провести новое тестирование.

Изначально спасатели заявили о двух пострадавших среди сотрудников компании. Однако в настоящий момент они чувствуют себя нормально, признаков отравления не выявлено.

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