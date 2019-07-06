Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в субботу о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в округе Сан-Бернардино, который пострадал от произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщается на сайте главы штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Магнитуда землетрясения, произошедшего в пятницу в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест (округ Керн), первоначально оценивалась Геологической службой США как 6,9, однако позже была пересмотрена, она составляет 7,1.

"Губернатор Гэвин Ньюсом сегодня выпустил постановление о введении режима чрезвычайной ситуации для близлежащего округа Сан-Бернардино, который также пострадал от землетрясения высокой магнитуды рядом с [городом] Риджкрест, повредившего важную инфраструктуру, дома и другие строения и привело к очагам возгорания", - указано в публикации.

По данным газеты Los Angeles Times, в результате землетрясения произошло несколько возгораний, были повреждены несколько зданий в Риджкресте и расположенном неподалеку городе Троне. Отмечается, что землетрясение ощутили жители Финикса, Лас-Вегаса и еще нескольких крупных городов. Около трех тыс. человек, как информировала газета, остались без света в Риджкресте и его окрестностях.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля там же произошло землетрясение магнитудой 6,4. После этого в округе Керн был введен режим ЧС.

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