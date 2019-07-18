В белорусском городе Минске двум гусям запретили сыграть свадьбу. Об этом сообщает информационный портал Tut.by, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Житель города по имени Андрей захотел поженить двух своих гусей - самца Харвистера, который проживает с ним в квартире, и самку Кришну с дачи. По его словам, гусак часто приезжает в гости к Кришне и "они вместе очень хорошо себя чувствуют". Подписчики в социальных сетях посоветовали ему провести птичью свадьбу.

Андрей написал заявление в Минский городской исполнительный комитет с просьбой провести выездную регистрацию пары в Лошицком парке. Однако власти Минска отказали ему, сославшись на то, что для церемонии требуется заявление от самих жениха с невестой, которые должны быть гражданами страны. Помимо этого, чиновники указали, что гуси не могут жениться, согласно семейному кодексу Белоруссии, в котором сказано что брак - это добровольный союз мужчины и женщины.

Хозяин гусей не отказался от своей идеи и собирается провести торжество в одном из клубов города 28 июля.

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