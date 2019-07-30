Два человека погибли в результате стрельбы, открытой во вторник в магазине торговой сети Walmart в городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи). Подозреваемый в нападении ранен. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он ссылается на информацию, полученную от полиции округа Десото в Миссисипи. Согласно этим данным, нападавший, мотивы которого пока не установлены, убил двух человек, тела которых были обнаружены в магазине и на парковке. Жертвы являются сотрудниками Walmart.

По данным телеканала, пострадал также полицейский, пуля попала ему в пуленепробиваемый жилет. Полицейский госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Местный телеканал News 13 со ссылкой на очевидца уточнил, что нападавший работал почти 25 лет в магазине данной сети и был уволен совсем недавно. Власти не раскрывают, насколько тяжело ранен стрелявший.

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