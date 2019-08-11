https://news.day.az/world/1146339.html Нападение на ночной клуб в Бразилии: 5 убитых
Нападение на ночной клуб в Бразилии: 5 убитых
Группа вооруженных людей ворвалась в ночной клуб в городе Мостардас на юге Бразилии, стреляя в работников заведения и его посетителей, в результате чего пять человек погибли и четверо серьезно пострадали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации портала UOL, вооруженная группа была в капюшонах и скрывала свои лица. Перед тем как убежать, бандиты забрали вещи жертв, в том числе их мобильные телефоны и кошельки.
Полиция сообщила, что пострадавших доставили в больницу в город Порту-Алегри, столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, почти в 220 км от места преступления. О возможных мотивах злоумышленников не сообщалось.
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