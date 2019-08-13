Более 200 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра, Гуджарат и Карнатака на юге Индии. Об этом пишет во вторник журнал India Today со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о 170 жертвах стихии.

Как отмечается, число жертв в штате Керала возросло до 85 человек в понедельник. В трех других штатах погибли 116 человек.

По данным издания, во многих районах прекратились дожди, в результате чего уровень воды начал снижаться. При этом местные власти отметили, что стихия затронула в общей сложности 1,2 миллиона человек.

Поисково-спасательные операции в затронутых наводнениями штатах продолжаются.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.



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