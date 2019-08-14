Свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 230 жертвах стихии. В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала. Последний является рекордсменом по числу жертв - согласно информации телеканала, здесь погибли не менее 95 человек, более 50 пропали без вести.

В соседнем штате Карнатака наводнения и ливни унесли жизни 54 человек. Суммарное число погибших в Махараштре и Гуджарате составляет почти 80 человек. Поступают данные о погибших и из других регионов. Так, жертвами стихии в штатах Уттаракханд и Мадхья-Прадеш стали более 40 человек.

Поисково-спасательные операции в затронутых наводнениями штатах продолжаются. К этим операциям подключены вооруженные силы.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

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